Spendenaktion in Dagersheim Kirche wird saniert – und bittet um Hilfe
Die evangelische Kirche im Böblinger Teilort Dagersheim wird in diesem Jahr saniert. Der Gemeinde fehlen noch 100.000 Euro.
Die evangelische Kirche im Böblinger Teilort Dagersheim wird in diesem Jahr saniert. Der Gemeinde fehlen noch 100.000 Euro.
Die evangelische Kirchengemeinde Dagersheim wendet sich derzeit über Postwurfsendung an die Einwohner des Böblinger Teilorts. „Wir brauchen Ihre Hilfe“, steht auf einem Flugblatt, das im Flecken verteilt wurde. Für die Sanierung des Dachs und der Fassade der Kirche bittet die Kirche um Spenden. Alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen, nach dem Motto „Unter diesem Dach steckt Heimat“. 720.000 Euro soll die Renovierung voraussichtlich kosten. 400.000 Euro davon muss die Kirchengemeinde selbst tragen.