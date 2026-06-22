Spendenaktion in Dagersheim: Kirche wird saniert – und bittet um Hilfe

Die evangelische Kirchengemeinde Dagersheim wendet sich derzeit über Postwurfsendung an die Einwohner des Böblinger Teilorts. „Wir brauchen Ihre Hilfe“, steht auf einem Flugblatt, das im Flecken verteilt wurde. Für die Sanierung des Dachs und der Fassade der Kirche bittet die Kirche um Spenden. Alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen, nach dem Motto „Unter diesem Dach steckt Heimat“. 720.000 Euro soll die Renovierung voraussichtlich kosten. 400.000 Euro davon muss die Kirchengemeinde selbst tragen.

Drei Viertel davon seien inzwischen zusammengekommen. Die „Lücke“ von 100.000 Euro solle möglichst über Opfer, Spenden und Aktionen geschlossen werden, heißt es von der Kirche. Am vergangenen Wochenende beispielsweise hat der Liederkranz Dagersheim ein Benefizkonzert in der Kirche im Ortskern gegeben, bei dem für die Sanierung gesammelt wurde.

Dagersheimer Kirche hat viele Mängel

Untersuchungen haben ergeben, dass die Statik der Kirche gestört ist. Umbauten aus früheren Jahrzehnten haben das Fundament destabilisiert. Zudem sackt die der Schwippe zugewandte Seite langsam aber sicher ab. Das schadet dem Dachstuhl und zieht an den Balken. Darüber hinaus nagt nicht nur der Zahn der Zeit an dem mehr als 500 Jahre alten Gebälk, sondern auch noch der Holzwurm. Zu guter Letzt müssen die Dachziegel erneuert werden, die allmählich den Halt verlieren. Das Architekturbüro, das den Zuschlag bekam, plant auch eine Solaranlage auf dem Kirchendach.

Besonders die statischen Mängel sollen ab dem Sommer behoben werden. Die optischen Fehlerchen oder auch der eigentlich ebenfalls sanierungsbedürftige Kirchturm werden aktuell nicht mitgeplant. Bis Weihnachten soll die Renovierung abgeschlossen sein.

Die evangelische Kirchengemeinde Dagersheim hat ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Böblingen eingerichtet. Es ist unter IBAN DE15 6035 0130 0000 0137 50 zu erreichen. Das Stichwort für eine Spende ist „Kirchenrenovierung“.