Immersive Ausstellung in der Schleyerhalle Vermeer-Schau in Stuttgart wird verlängert

Die Nachfrage nach der immersiven Ausstellung „Vermeer – Meister des Lichts“ in der Schleyerhalle ist so groß, dass sie verlängert wird. Die digitale Erlebnisreise zur niederländischen Kunst ist seit Dezember erstmals in Stuttgart zu sehen.