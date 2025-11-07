Im Rewe am Salamanderplatz haben am Freitag VfB-Präsident Dietmar Allgaier und Hansi Müller Kasse gemacht, um inklusive Sportprojekte zu unterstützen – mit starkem Spenden-Ergebnis.

Wenn Fußballer kassieren, geht es umgangssprachlich meist um Gegentore. Am Freitagmittag saß VfB-Legende Hansi Müller allerdings buchstäblich an der Supermarktkasse und scannte die Einkäufe der Kunden. An der Kasse gegenüber gab VfB-Präsident Dietmar Allgaier sein Bestes, um die Kunden zufriedenzustellen. VfB-Maskottchen Fritzle sorgte unterdessen besonders bei den kleinen Kunden für Freude.

Grund für den Besuch im Rewe am Salamanderplatz in Kornwestheim war eine Spendenaktion, die von Supermarkt-Betreiber Ömer Demirhan initiiert wurde.

Zwei Vereine profitieren von den Spenden

Eine Stunde lang arbeiteten Müller und Allgaier im Supermarkt mit, unterhielten sich mit den Kunden und sagten auch zum einen oder anderen Selfie nicht nein. Die Erlöse, die Hansi Müller an seiner Kasse erzielte, gehen an die VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“. Der Erlös aus Dietmar Allgaiers Einsatz soll dem Verein 46plus zugutekommen.

Beiden stand eine Mitarbeiterin der Filiale zur Seite. Foto: Werner Kuhnle

Einige Vertreter von 46plus waren vor Ort und halfen gemeinsam mit Spielern aus der Abteilung Fußball des SV Salamander Kornwestheim, die Einkäufe einzupacken. „Es gibt seit einigen Jahren eine Kooperation zwischen dem Kornwestheimer Sportverein und 46plus“, berichtet Nadja Stockhause. Sie ist Übungsleiterin beim SV Salamander und Hauptverantwortliche Trainerin der Sportgruppe 46plus. „Momentan trainieren 45 Sportler mit Downsyndrom und etwa 15 Menschen ohne Beeinträchtigung gemeinsam.“

„Mein Sohn war zunehmend frustriert“ – Inklusion im Sport stärken

Ihr Sohn, der mit Trisomie 21 auf die Welt kam, sei mit ein Grund für die inklusive Sportgruppe gewesen. Sie habe gemerkt, dass die Schere zwischen Sportlern mit und ohne Handicap mit dem Alter immer weiter auseinanderging. „Mein Sohn war zunehmend frustriert.“

Heute ist die Gruppe beispielsweise in der Leichtathletik erfolgreich. Vier Sportler haben schon an den Weltspielen der Special Olympics teilgenommen. Im nächsten Jahr soll es zu den nationalen Spielen nach Saarbrücken gehen. „Die Kosten für den Bus und das Hotel sind ziemlich hoch“, sagt Stockhause. Der Verein wolle allen ermöglichen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. „Dafür soll dann ein Teil der Spendengelder genutzt werden.“

Spendenerlös wird vom Supermarktbetreiber verdoppelt

Nach knapp einer Stunde stand dann der Spendenbetrag fest. Dietmar Allgaier erwirtschaftete 1503 Euro, Hansi Müller 1493 Euro. Supermarkt-Betreiber Ömer Demirhan verdoppelte die Spendensumme auf jeweils 3000 Euro pro Verein.