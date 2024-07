Knallig bunt leuchten die Schultüten, die auf ihre neuen Besitzer warten. Mitarbeitende der Firma Porsche haben die Schultüten für Stuttgarter Erstklässler aus bedürftigen Familien gebastelt. Das Ganze gehört zu einer Schulstartaktion des Unternehmens. Mitarbeitende können einer Mitteilung zufolge über die Initiative „Porsche hilft“ Kinder aus benachteiligten Verhältnissen beim Schuleintritt, aber auch während ihrer gesamten Grundschullaufbahn unterstützen. Denn innerhalb der vier Jahre fallen für Familien in der Regel hohe Kosten an.

Chancengerechte Bildungswege

Wer Lust hatte, bastelte eine Schultüte – zudem haben Mitarbeitende die Initiative mit Spenden unterstützt. 85 Schultüten und 3050 Euro kamen so zusammen, die dieser Tage im Porsche-Werk in Zuffenhausen an Vertreter des Caritasverbands Stuttgart übergeben wurden. Die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen kümmern sich um die Verteilung. „Wir bei Porsche setzen uns für chancengerechte Bildungswege ein“, so Personalvorstand Andreas Haffner, der das „Herzblut“ würdigte, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schultüten gebastelt hätten. Die für Schulsozialarbeit zuständige Fachdienstleiterin bei der Caritas, Jutta Jung, bedankte sich für die Spendenaktion: „Sie geben den Kindern nicht nur die notwendige Ausstattung für den Schulstart mit, sondern auch Freude und Motivation für ihre Zukunft“, meinte Jung.