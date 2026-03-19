Kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes wurde bei Jessi Hörndl ein Gehirntumor gefunden. Seitdem befindet sich die Familie im Ausnahmezustand. Wie geht es nun weiter?
19.03.2026 - 18:00 Uhr
Seit Oktober 2025 sind die Leben der Familie Hörndl aus Filderstadt im Ausnahmezustand: Nur neun Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes erlitt Jessi Hörndl einen epileptischen Anfall. „Ich habe sie morgens im Bett gefunden, am Abend davor hatte sie starke Kopfschmerzen“, erinnert sich Benjamin Hörndl, Jessis Ehemann. Der Notarzt kam, und der Krankenwagen brachte die 32-Jährige ins Krankenhaus. Bereits auf dem Weg dahin erlitt sie einen weiteren Anfall. Bei den anschließenden Untersuchungen fanden die Ärzte einen faustgroßen Tumor in ihrem Gehirn.