Ende Juli gehen beim Hand-in-Hand-Spendenlauf zig Sportler an den Start, um Geld für das Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz zu sammeln. Die Austragungsstrecke ist neu.

Natalie Kanter 30.05.2025 - 14:20 Uhr

Ende Juli wird es wieder den Hand-in-Hand-Spendenlauf geben. Die 13. Auflage geht in einer„Special Edition“ an den Start, lassen Hand in Hand – die Initiative zur Förderung des Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart – wissen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten im Sportzentrum Leinfelden, der üblichen Austragungsstätte der Veranstaltung, findet der Lauf diesmal rund um die Filderhalle in Leinfelden statt, teilt sie mit.