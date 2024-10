Die Kreissparkasse fördert den Orgelneubau in der Leonberger Stadtkirche mit 20 000 Euro. Doch bis zu der benötigten Summe von einer Million Euro fehlt noch einiges.

Arnold Einholz 11.10.2024 - 16:25 Uhr

Es ist ein Erlebnis der besonderen Art für die beiden Banker. „Das ist einfach faszinierend“, sagt Markus Linha vom Vorstand der Kreissparkasse. Gemeinsam mit Steffen Killian, dem Geschäftsbereichsleiter Privatkunden Leonberg/Sindelfingen kriecht er gerade aus dem Inneren der Orgel in der Leonberger Stadtkirche. Der Kirchenmusikdirektor Attila Kalman hat die beiden hinter die Abdeckungen geführt und ihnen einen Einblick in das sonst verborgene Innenleben der sogenannten Königin der Musikinstrumente ermöglicht. Und dieses Innenleben der 60 Jahre alten Walker-Orgel krankt, denn die vollelektrische Traktur hat immer wieder Aussetzer. Außerdem steht die Orgel auf der in den 60er-Jahren speziell dafür eingebauten zweiten Empore viel zu weit oben und zu weit hinten. Für den Organisten ist sie zu laut, für die Gemeinde zu leise; denn eine Balustrade schluckt zu viel von der Lautstärke. Ein weiteres Manko ist, dass der Organist nur schwer eine Koordination mit dem Geschehen in der Kirche herstellen kann. Also ist es höchste Zeit für eine neue Orgel.