Sperrmüllabfuhr in Stuttgart: Darum wird wilder Sperrmüll immer mehr zur Plage

Wilder Müll im Stadtbild hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Verantwortlichen des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) haben mittlerweile einige Hotspots ausgemacht. Neben dem Feuersee und der Karlshöhe zählt auch der Marienplatz dazu. Doch nicht nur Wohlstands- und Partymüll im Stadtgebiet halten die Sammeltrupps auf Trab. Mittlerweile müssen die AWS-Mitarbeiter, die nur für Sperrmüll und Elektroschrott zuständig sind, ebenfalls immer öfter zu „wilden“ Sperrmüllhaufen fahren.

Sperrmüll-Hotspots auch in Stuttgart Nachdem die AWS-Fahrzeuge in der Vergangenheit ziemlich oft in die Innenstadtbezirke und nach Bad Cannstatt ausrücken mussten, um illegalen Sperrmüll zu beseitigen, hat sich mittlerweile auch der Stadtbezirk Weilimdorf zu einem Hotspot entwickelt. Genaugenommen das Gebiet rund um die Landauer Straße. Dort türmen sich an manchen Tagen am Straßenrand auf den Grünstreifen immer wieder riesige Sperrmüllberge auf – verteilt auf mehrere hundert Quadratmeter. Der letzte wurde erst vor einigen Tagen beseitigt, nachdem sich Anwohner beim Bezirksamt beschwert hatten.

Solche wilde Sperrmüllberge liegen oftmals tagelang herum. Foto: Uli Nagel

Besagter Fall – auch in seiner Dimension – ist beileibe kein Einzelfall. „Bei der Abfallwirtschaft werden täglich solche Haufen gemeldet“, bestätigt eine Sprecherin des Eigenbetriebs. Bei bis zu sechs solcher Meldungen pro Tag summiert sich der Mehraufwand für die AWS im Jahr auf weit über 1000 Sonderfahrten. Doch allein die reichen nicht aus. Auch die Abteilung Straßenreinigung beseitigt regelmäßig den Hausrat, der illegal abgelagert worden ist. „Allgemein nimmt die Anzahl der wilden Sperrmüllhaufen zu“, so die Sprecherin.

Sperrmüll wird zu früh rausgestellt

Den häufigsten Fehler machen Bürger, wenn sie ihren Sperrmüll zu früh bereitstellen. Nicht selten sogar mehrere Tage vor dem offiziellen Termin. Das hat zur Folge, dass Nachbarn kurzerhand ihren Sperrmüll ohne Anmeldung dazu stellen. Auf dieses Weise wird der Müllberg täglich immer größer. Was am Abholtermin dann „offizieller Sperrmüll“ ist, können die AWS-Mitarbeiter so gut wie nie herausfiltern.

Sperrmüll ohne Anmeldung

Was ebenfalls ein zunehmendes Übel darstellt: „Sperrmüll wird einfach ohne Anmeldung rausgestellt“, so die AWS-Sprecherin. Zudem ist es auch schon vorgekommen, dass der offizielle Termin „verdattelt“ und der Hausrat am falschen Tag vor die Tür gestellt wurde. In fast allen Fällen bleibe die Arbeit bei der AWS hängen. Ein Problem, für das sich wohl nie eine Lösung finden lässt.

Übrigens: Die Sperrmüllsammlung ist kein Selbstbedienungsladen. Auch wenn das Wort „Müll“ einen anderen Eindruck erweckt, Sperrmüll ist laut der Rechtssprechung keineswegs herrenlos. Je nach Regelung der Gemeinde gibt es zwei Varianten. Entweder gibt der ehemalige Eigentümer sein Eigentum mit dem Herausstellen der Sachen auf. Dann geht dieses aber direkt auf den Entsorger über. Oder der Sperrmüll bleibt bis zur Abholung durch den Entsorgungsbetrieb im Verantwortungsbereich des Eigentümers. Passanten dürfen ihn folglich nicht einfach mitnehmen.

Wir haben einmal die wichtigsten Fakten und Zahlen zur Sperrmüllsammlung in Stuttgart zusammengetragen.

Sammelmenge und Entsorgung

Im Jahr 2024 wurden in den 23 Stadtbezirken insgesamt 12 291 Tonnen Sperrmüll gesammelt. Doch wer glaubt, dass der sofort in die Müllverbrennungsanlage Münster gekarrt wurde, der täuscht sich. Denn zunächst steuern die Fahrzeuge Spezialisten an, wo der Sperrmüll getrennt wird. Das sind neben der Karle Recycling GmbH in Feuerbach auch noch die Firma Degenkolbe in Münster. Zudem sitzen mit im Recycling-Boot die Gesellschaft für Wertstoff-Verwertung mbH (GWV Remseck) und BEM Umweltservice GmbH in Ludwigsburg.

Die Firmen sortieren vor allem Holz, Kunststoff, Metall und sonstige verwertbare Materialien aus. Der Rest wird dann in Münster verbrannt. Von den 12 291 Tonnen gesammelten Sperrmüll im vergangenen Jahr waren das nur noch 4070 Tonnen.

Mitarbeiter und Fuhrpark

Die AWS verfügt derzeit über zehn Fahrzeuge für den Sperrmüll und fünf für das Einsammeln von Elektroschrott. Bei Bedarf werden weitere Fahrzeuge angemietet. Es können im Durchschnitt etwa 6,5 Tonnen Sperrmüll in einem Fahrzeug gesammelt werden und es wird zum Teil zweimal täglich zum Abladen gefahren. Die Besatzung eines Fahrzeugs besteht aus dem Fahrer und zwei Ladern. Das Sperrmüll-Team besteht aus insgesamt 45 Mitarbeitern, 14 davon sind Fahrer. Sie werden regelmäßig geschult.

Die Sperrmüll-Bestellung

Seit dem Wegfall des Abfallkalenders ist eine Bestellung per Kartenvordrucke nicht mehr möglich – allerdings immer noch per Post, telefonisch oder per E-Mail. Das machen jedoch nur noch die wenigsten. Die Stuttgarter haben sich längst an die Online-Bestellung gewöhnt, die Jahr für Jahr zunimmt. 2023 wurden bei der AWS insgesamt 47 868 Online-Bestellungen registriert, ein Jahr später kletterte die Zahl auf 48 896. Zudem gibt es noch die Express-Abholung. Die wird in der Landeshauptstadt im Durchschnitt 300 Mal im Monat gebucht und kostet eine Extragebühr.

Elektroschrott wird von einem Spezialfahrzeug gesammelt. Foto: dpa

Elektroschrott

Wer einen Herd oder eine Waschmaschine entsorgen will, muss dies unbedingt bei der Bestellung angeben. Sie werden mit einem Extra-Fahrzeug abgeholt. Was wichtig ist: Elektrokleingeräte wie eine Zahnbürste werden nur in Verbindung mit Großgeräten mitgenommen. Batteriebetriebene Geräte mit Akku müssen dagegen als Sondermüll über das Problemstoffmobil oder die Wertstoffhöfe entsorgt werden.

Sondermüll, Farben, Bekleidung

Sollten solche Gegenstände beim Sperrmüll liegen, werden Fotos durch die AWS-Mitarbeiter gemacht und im Auftrag vermerkt. Gegenstände, die nicht zum Sperrmüll zählen, bleiben liegen und müssen vom Besitzer entsorgt werden. Solche Fehler kommen laut AWS sehr oft vor.

Die Sperrmüll-Hotspots

Stuttgart ist in 15 Abfuhrbezirke unterteilt, die grob alle 20 Tage abgefahren werden. Nach AWS-Erfahrungen liegen die Sperrmüll-Hot-Spots eher in den Innenstadtbezirken und Bad Cannstatt. In jüngster Vergangenheit gab es jedoch auch immer wieder Probleme in Weilimdorf, Freiberg und im Fasanenhof.

Tipps zum Sperrmüll

Bereitstellung

Der Sperrabfall muss am Abfuhrtag bis 6.45 Uhr am Grundstück in Fahrbahnnähe (nicht auf Privatgelände oder öffentlichen Grünflächen) bereitgestellt sein, Elektro-Altgeräte davon getrennt. In den Sommermonaten, vor allem bei längeren Hitzeperioden, muss die Bereitstellung bis 5.45 Uhr erfolgen. Der Sperrmüll darf frühestens am Tag vor dem Abholtermin bereitgestellt werden.

Wertstoffhof

Haushalte können Sperrmüll auch kostenfrei zweimal pro Kalenderjahr auf einem Wertstoffhof anliefern. In Stuttgart gibt es derzeit fünf: Hedelfingen, Münster, Plieningen, Weilimdorf und Vaihingen.

Abfall-ABC

Egal ob Alleskleber, Dachziegel, Fahrrad, Radio, Wärmflasche oder Zahnbürste – das Abfall-ABC auf der Homepage der Stadt (www.stuttgart.de) hilft, solche Gegenstände richtig zu entsorgen.

Verschenkmarkt

Viele Möbel, Spielsachen oder Geräte sind oft noch zu schade zum Wegwerfen. Um dies zu vermeiden, gibt es den Verschenkmarkt Stuttgart. Die Plattform wird von der Stadt (www.stuttgart.de) kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer will, stellt dort selbst Angebote ein oder sucht nach etwas Passendem.