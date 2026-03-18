Sperrung A 81 Engelbergtunnel: Pförtnerampeln sollen Heimerdingen entlasten

Pförtnerampeln sollen jetzt die Heimerdinger entlasten. Der Forderung der Stadt Ditzingen ist die zuständige Behörde jetzt nachgekommen. Seit Dienstag steht jeweils an den Ortseingängen von Rutesheim und Hemmingen kommend eine Ampel, die die Verkehrsmenge durch den Ort dosieren soll.

Die Stadt hatte dies in der Folge des folgenschweren Brandes Anfang März im Engelbergtunnel gefordert. Am Montag ist laut der Stadtverwaltung die Entscheidung im Landratsamt gefallen. Der Landkreis ist in diesem Fall verantwortlich.

Pförtnerampel bleiben erst einmal „auf unbestimmte Zeit“ stehen

„Wir danken dem Landkreis“ sagt der Ditzinger Erste Bürgermeister Ulrich Bahmer. Das Landratsamt habe zunächst geprüft, ob die Ampel – angesichts eines möglichen Rückstaus nach Hemmingen und einer möglichen durch Stau bedingten Blockade der Strohgäubahngleise – überhaupt möglich ist.

Die Stadt will laut Bürgermeister Bahmer nun die Wirkung der Pförtnerampeln beobachten. Gleichwohl bleiben die Ampeln zunächst einmal „auf unbestimmte Zeit“ stehen.

In Heimerdingen kommen mehrere Landesstraßen zusammen. Ist der Engelbergtunnel respektive das Autobahndreieck Leonberg dicht, dann ist Heimerdingen eine von Auto- und Lastwagenfahrern bevorzugte Ausweichstrecke.

Doch auch ohne Tunnelsperrung – ob ganz oder teilweise- quälen sich täglich 12 500 bis 16 000 Fahrzeuge durch das ehemals eigenständige Dorf mit seinen entsprechend schmalen Straßen und fehlenden Bürgersteigen.