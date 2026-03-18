Sperrung A 81 Engelbergtunnel Pförtnerampeln sollen Heimerdingen entlasten
Die Verkehrsbelastung in Ditzingen-Heimerdingen war schon vor der Teilsperrung wegen der Tunnelsanierung enorm, nach dem Brand ist sie besonders schlimm. Eine Lösung ist da.
Die Verkehrsbelastung in Ditzingen-Heimerdingen war schon vor der Teilsperrung wegen der Tunnelsanierung enorm, nach dem Brand ist sie besonders schlimm. Eine Lösung ist da.
Pförtnerampeln sollen jetzt die Heimerdinger entlasten. Der Forderung der Stadt Ditzingen ist die zuständige Behörde jetzt nachgekommen. Seit Dienstag steht jeweils an den Ortseingängen von Rutesheim und Hemmingen kommend eine Ampel, die die Verkehrsmenge durch den Ort dosieren soll.