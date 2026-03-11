Sperrung A 81 Engelbergtunnel Stau überall: Verkehr quält sich auch durch Heimerdingen
Die Sperrung einer Röhre des Engelbergtunnels sorgt für massive Umleitungen. Wie sich Ditzingen und weitere Kommunen gegen den Ausweichverkehr wappnen.
Der folgenschwere Brand eines Sattelzug-Anhängers im Engelbergtunnel vorige Woche hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr in den umliegenden Kommunen. Nur die Oströhre in Fahrtrichtung Heilbronn auf der A 81 ist offen. Die Weströhre in Fahrtrichtung Karlsruhe hingegen ist gesperrt.