Das Festgelände wurde am 3. Oktober wegen Überfüllung gesperrt. Zu Recht? Eine Auswertung von Mobilfunkdaten liefert nun neue Erkenntnisse.
15.10.2025 - 06:00 Uhr
„Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage der Polizei“, ertönt es am Freitagabend, dem Tag der Deutschen Einheit auf dem Cannstatter Wasen aus Lautsprechern. „Das Wasengelände bleibt für die nächsten Stunden geschlossen, bitte gehen Sie nach Hause.“ Schulter an Schulter versuchen Polizei und Sicherheitsdienste die vielen Besucher an den Eingängen zum Volksfest zurückzuhalten, die U11-Haltestelle „Cannstatter Wasen“ ist abgeriegelt.