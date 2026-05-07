Mitten in den Pfingstferien – an einem verkehrsreichen Wochenende – ist die wichtigste Route in Richtung Süden dicht. Welche Alternativen gibt es?
07.05.2026 - 09:02 Uhr
Ende des Monats droht Reisenden, die von Baden-Württemberg aus in Richtung Süden möchten, Ungemach. Ausgerechnet Mitten in den Pfingstferien ist die Brennerautobahn für fast einen kompletten Tag gesperrt. Auch die Gegenrichtung aus dem Süden in Richtung Deutschland ist betroffen. Die Landes- und Bundesstraßen, die parallel verlaufen, will die Tiroler Landesregierung am 30. Mai ebenfalls sperren, um Chaos in der Region zu verhindern.