Wie kann man die unangenehme Baustelle auf dem Autobahnzubringer zwischen Pleidelsheim und Murr im Kreis Ludwigsburg am besten umfahren? Ende Oktober kommt es drei Wochen lang zur Vollsperrung. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hält einige Tipps für die Umleitung bereit.

Die Autobahnauffahrt bei Mundelsheim ist die Alternative in Richtung Heilbronn. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Wie bereits berichtet wird der Autobahnzubringer vom 28. Oktober an ganz gesperrt. Das ist nötig, weil die Brücke, an der seit Juni gearbeitet wird, der Linksabbiegestreifen verlängert wird. In den drei Wochen wird ein neuer Asphaltbelag zwischen den beiden Rampen der Anschlussstelle aufgebracht. Das RP lässt auch die Fahrbahn der kompletten Landesstraße zwischen Murr und den Autobahnauffahrten sanieren.

Aber noch bevor es zur Megasperrung kommt, wird in einer ersten Bauphase vom 14. bis 27. Oktober die Entwässerung des Autobahnzubringers erneuert und der Rechtsabbiegestreifen aus dem Gewerbegebiet mit der Aral-Tankstelle verbreitert. Für die Autofahrer wichtig: Nur eine Fahrbahnhälfte wird gesperrt – man kann von Pleidelsheim aus weiter nach Murr fahren.

Die Umleitung in der ersten Bauphase vom 14. Oktober an. Foto: RPS Stuttgart/LGL

Wie können Autofahrer nun am besten dem ganz großen Stress in einem möglichen Stau an der Baustelle entgehen? Wer von Murr in Richtung Heilbronn fahren möchte, sollte über die Landesstraße nach Großbottwar fahren und bei Mundelsheim auf die A 81 auffahren. Das RP empfiehlt außerdem, von Murr nach Pleidelsheim über Benningen und Freiberg zu fahren – das gilt während der Vollsperrung auch für die Gegenrichtung. Während dieser besonders stauanfälligen Phase sollten Fahrer, die aus Richtung Ingersheim und Pleidelsheim in Richtung Heilbronn fahren, die Kreisstraßen über Höpfigheim und Steinheim nutzen, um über die Landesstraße 1100 und den Autobahnzubringer zur Auffahrt der A 81 bei Mundelsheim zu gelangen.

Die Umleitung in der zweiten Bauphase vom 28. Oktober an. Foto: RPS Stuttgart/LGL

Der Verkehr soll vom 18. November an wieder wie gewohnt in beide Richtungen zwischen Murr und Pleidelsheim rollen. Das ist ein Montag – am Wochenende vorher sanieren die Arbeiter noch den Kreuzungsbereich der Rampe West an der Auffahrt Pleidelsheim. Wichtig ist auch, dass das Murrer Gewerbegebiet Im Langen Feld zeitweilig nur über den Kreisel an der Bietigheimer Straße erreichbar ist. Das RP informiert im Internet mit Karten.