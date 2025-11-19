Eine Wanderbaustelle, ein abrupter Spurwechsel – und schon nahm eine Kette von Unfällen auf der A81 ihren Lauf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Innerhalb weniger Minuten hat es am Dienstagvormittag auf der A81 an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg gleich mehrere Unfälle gegeben, bei denen ein Schaden von insgesamt gut 22 000 Euro entstanden ist. Zudem mussten mehrere Spuren in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt werden. Glück im Unglück: Bei keinem der Zusammenstöße gab es Verletzte.

Im Rückstau kommt es prompt zum nächsten Unfall Wie die Polizei mitteilt, hatte alles gegen 10.50 Uhr seinen Lauf genommen, als eine 47-Jährige ihren Fiat stark abbremsen musste, da ein anderer Fahrer aufgrund einer Wanderbaustelle bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) unvermittelt von der linken auf die mittlere Spur wechselte. Ein 42-Jähriger schaffte es nicht mehr, seinen Mercedes rechtzeitig zu stoppen, und fuhr auf das Heck des Fiats auf. Die linke und mittlere Spur wurden für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 9000 Euro.

Durch diesen ersten Unfall hatte sich ein Rückstau gebildet, in dem es prompt zum nächsten Zusammenstoß kam. Ein 69-jähriger Honda-Fahrer bemerkte wohl zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte, und fuhr auf den Mercedes eines 83-Jährigen auf. Der Schaden am Mercedes wird auf 5000 Euro geschätzt, der am Honda auf gut 3000 Euro.

Ein Mann hebt ein Kennzeichen auf

Aus diesem Unfall resultierte dann wiederum der nächste Unfall: Das vordere Kennzeichen des Hondas war abgefallen, woraufhin ein Zeuge auf die Autobahn lief, um dieses aufzuheben. Das hatte zur Folge, dass die sowieso schon langsam rollenden Autos weiter abbremsten, um den Mann nicht zu verletzen. Darauf reagierte ein 85-jähriger VW-Fahrer nicht rechtzeitig und stieß mit dem Opel eines 70-Jährigen zusammen und verursachte gut 5000 Euro Schaden.