Mitten in den Pfingstferien – an einem verkehrsreichen Wochenende – ist die wichtigste Route in Richtung Süden dicht. Welche Alternativen gibt es?
21.05.2026 - 15:19 Uhr
Ende Mai droht Reisenden, die von Baden-Württemberg aus in Richtung Süden möchten, Ungemach, und zwar nicht nur am Engelbergtunnel bei Leonberg. Ausgerechnet Mitten in den Pfingstferien ist die Brennerautobahn für fast einen kompletten Tag gesperrt. Auch die Gegenrichtung aus dem Süden in Richtung Deutschland ist betroffen. Die Landes- und Bundesstraßen, die parallel verlaufen (B182 und L38), will die Tiroler Landesregierung am 30. Mai ebenfalls sperren, um Chaos in der Region zu verhindern.