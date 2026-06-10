Sperrung der A 81: Autobahn bei Böblingen und Sindelfingen am Wochenende zu – Was ist geplant?

Die Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird wieder gesperrt. Für Autofahrer ärgerlich, für die Bauarbeiter notwendig. Von Freitag, 12. Juni, um 22 Uhr, bis Montag, 15. Juni, um 5 Uhr, wird die gesamte mehr als sieben Kilometer lange Strecke, die zwischen den Nachbarstädten verläuft, für den normalen Verkehr nicht nutzbar sein. Das hat die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) mitgeteilt. Sie ist vom Bund damit beauftragt, die A 81 auf sechs Spuren zu erweitern. Damit das gelingen kann, müssen etliche Brücken und Unterführungen erneuert werden, sodass sie die breitere Autobahn aufnehmen können. Insgesamt wird ein gutes Dutzend Über- und Unterführungen neu gebaut. Am kommenden Wochenende ist die Brücke in der Wolfgang-Brumme-Allee an der Reihe.