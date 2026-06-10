Sperrung der A 81: Autobahn bei Böblingen und Sindelfingen am Wochenende zu – Was ist geplant?

Die Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird wieder gesperrt. Für Autofahrer ärgerlich, für die Bauarbeiter notwendig. Von Freitag, 12. Juni, um 22 Uhr, bis Montag, 15. Juni, um 5 Uhr, wird die gesamte mehr als sieben Kilometer lange Strecke, die zwischen den Nachbarstädten verläuft, für den normalen Verkehr nicht nutzbar sein. Das hat die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) mitgeteilt. Sie ist vom Bund damit beauftragt, die A 81 auf sechs Spuren zu erweitern. Damit das gelingen kann, müssen etliche Brücken und Unterführungen erneuert werden, sodass sie die breitere Autobahn aufnehmen können. Insgesamt wird ein gutes Dutzend Über- und Unterführungen neu gebaut. Am kommenden Wochenende ist die Brücke in der Wolfgang-Brumme-Allee an der Reihe.

Der Abriss des alten Bauwerks, das Böblingen und Sindelfingen über die Autobahn hinweg miteinander verbindet, ist nun fast ein Jahr her, er geschah im August 2025. Seitdem können Autos, Lastwagen und – bis März auch Fußgänger und Radfahrer – über eine Ersatzbrücke etwas Richtung Westen von Böblingen nach Sindelfingen gelangen, und natürlich auch umgekehrt. Seit Ende März ist der Rad- und Fußteil der Brücke gesperrt. Erst mit der neuen Brücke können diese dort wieder die Autobahn überqueren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, etwa Wellen im Fahrbahnbelag auf der Behelfsbrücke, lief der Verkehr weitgehend problemlos. Zuletzt war er wegen des Baus des Knotenpunkts auf der Wolfgang-Brumme-Allee auf eine Spur pro Richtung reduziert.

Umleitung über Sindelfingen während Sperrung der A 81

Während der Sperrung wird der gesamte Autobahnverkehr umgeleitet. Das soll über das Sindelfinger Stadtgebiet funktionieren. Richtung Singen folgen die Verkehrsteilnehmer der Umleitung U6. Sie fahren von der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost über die Mahdentalstraße, die Neckarstraße und die Calwer Straße zur Bundesstraße 464 in Richtung Süden. An der Anschlussstelle Böblingen-Hulb könne man dann wieder auf die Autobahn fahren. In der Gegenrichtung, also Fahrtrichtung Stuttgart, geht die Umleitung über die U11. Sie folgt der gleichen Strecke, außer dass in der Richtung an der Anschlussstelle Böblingen-Ost aufgefahren werden muss. Richtung Stuttgart ist die Auffahrt Sindelfingen-Ost nicht benutzbar. Die Anschlussstelle Böblingen-Ost erreicht man über die Schwertstraße und die Tilsiter Straße – also über den Durchstich unter der Autobahn.

Sperrung der A81 und Umleitung über Sindelfingen Foto: Yann Lange

An genau der Stelle, also Böblingen-Ost Richtung Stuttgart, droht während der Sperrung mutmaßlich ein ordentlicher Stau. Immerhin ist die Autobahnauffahrt dort durch die Bauarbeiten so kurz, dass sich die Autos und Lastwagen selbst an normalen Tagen bis über die Rampe hinaus staut. Das dürfte durch das höhere Aufkommen noch verschärft werden. Die Deges versichert, man habe sich – auch im Hinblick auf am Wochenende anstehende Veranstaltungen – mit der Stadt und den jeweils Verantwortlichen abgesprochen. Dennoch müssten Autofahrer am Wochenende mit mehr Verkehr rechnen.

Dass die Autobahn gesperrt ist, heißt aber nicht, dass dort am Wochenende nichts los sein wird. Im Gegenteil: Schon kurz nach Beginn der Sperrung am Freitagabend soll ein großer Kran auf der Autobahn in Position gebracht werden. In den vergangenen Wochen sei alles für den Einsatz vorbereitet worden, sagt die Sprecherin der Deges, Pia Verheyen. Die insgesamt zehn Brückenteile seien angeliefert, neben der Autobahn gelagert und auf ihren Einhub vorbereitet worden. Der Kran soll die Teile während der Sperrung am Wochenende an ihre jeweiligen Plätze auf den Widerlagern der neuen Brücke heben. Diese wurden in den vergangenen Monaten bei fließendem Verkehr gebaut.

Wer neugierig ist, wie der Aufbau der Brücke vonstattengeht, kann sich von den frei zugänglichen Orten entlang der Strecke ein Bild von den Arbeiten machen. Der Fuß- und Radweg der Behelfsbrücke, von dem aus man wohl einen guten Blick hätte, bleibt aber am Wochenende gesperrt, wie die Deges mitteilt. Um möglichst vielen Leuten dennoch die Chance zu geben, dem Brückeneinhub beizuwohnen, will die Deges einen Livestream einrichten. Der werde rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten freigegeben.