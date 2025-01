Stuttgarter Wirt im Schlemmer-Atlas Steakhaus That’s Amore ist unter den Top 50 in Deutschland

Erst vor einem halben Jahr hat Philipp Di Mineo sein Restaurant That’s Amore an der Kronprinzstaße eröffnet – und schon gelingt ihm im neuen Schlemmer Atlas als einziger Stuttgarter der Sprung in die Top 50 der besten Steakhäuser in Deutschland.