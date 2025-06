Zeitweise lange Staus bildeten sich am Dienstag im Feierabendverkehr auf der Talstraße und der B 10. Hintergrund ist die Sperrung der Rampe auf die B 14 am Dreieck Neckarpark.

Alexander Müller 10.06.2025 - 17:30 Uhr

Das ganz große Chaos blieb zwar aus, dennoch mussten sich Tausende Autofahrer am Dienstagabend auf der Talstraße und der B 10 auf dem Weg von der Stuttgarter Innenstadt in Richtung Esslingen und dem Kappelbergtunnel in Geduld üben. Aufgrund der sanierungsbedingten Sperrung der Auffahrtsrampe zur B 14 an dem Verkehrsknotenpunkt im Cannstatter Neckarpark kam es zeitweise zu Kilometer langen Staus.