Am Wochenende wird in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) auf einem Teilstück der L1125 neuer Belag verlegt. Das hat Folgen für ein Gewerbegebiet, ein Möbelhaus und eine Tankstelle.
13.08.2025 - 08:00 Uhr
Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart setzt die Sanierung der L1125 zwischen Großsachsenheim und Bietigheim-Bissingen fort. Ab Freitag, 15. August, bis Montag, 18. August, lässt die Behörde die Einmündung L1125 bis zum Kreisverkehr Ludwigsburgerstraße/Heinrich-Heine-Straße sanieren. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Betroffen ist unter anderem die Zufahrt zum dortigen Möbelhaus.