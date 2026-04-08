Wegen Restarbeiten an einer Brücke wird die Anschlussstelle der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 in Stuttgart-Möhringen vom 10. bis 24. April teilweise gesperrt.

Das Echterdinger Ei am Rande des Möhringer Stadtteils Fasanenhof wurde zwischen 2002 und 2004 in seiner jetzigen Form ausgebaut. In mehr als zwei Jahrzehnten hat die Anschlussstelle, die die Autobahn 8 mit der Bundesstraße 27 verbindet, jedoch gelitten. Die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, spricht von „altersgemäßen Verschleißerscheinungen“. Seit 24. März 2025 erneuert das Verkehrsunternehmen daher auf insgesamt 10,8 Kilometern den Asphalt der Auf- und Abfahrten sowie Überleitungen zur benachbarten Anschlussstelle Möhringen.

Restarbeiten an einer Brücke Zum Abschluss der rund acht Millionen Euro teuren Baumaßnahme finden Restarbeiten an einer Brücke statt. Beschädigte Dichtungsprofile, die an die erneuerte Fahrbahn anschließen, werden laut Autobahn GmbH ausgetauscht und Unebenheiten im Belag beseitigt. Aufgrund der Baumaßnahme müssen ab Freitag, 10. April, 20.30 Uhr, Teile des Echterdinger Eis gesperrt werden, genauer gesagt zwei Wegebeziehungen. Der Durchgangsverkehr auf der A8 und auf der B27 ist nicht betroffen.

Komplizierte Wegeführung am Echterdinger Ei mit Einschränkungen Foto: StZN/Yann Lange

Bis voraussichtlich 24. April können Verkehrsteilnehmer, die aus Fahrtrichtung München von der Autobahn nach Möhringen, Leinfelden-Echterdingen und Vaihingen wollen, nicht am Echterdinger Ei abfahren. Stattdessen müssen sie auf der A8 bleiben und rund einen Kilometer später die provisorische Ausfahrt zur Anschlussstelle Möhringen nehmen.

Autofahrer, die aus Richtung Tübingen auf der B27 unterwegs sind und zur A8 in Richtung Karlsruhe beziehungsweise nach Möhringen, Leinfelden oder Vaihingen abbiegen wollen, müssen wegen der Sperrung bis Montag, 13. April, 6 Uhr einen Umweg von rund vier Kilometern fahren. Bis zum Abschluss der Arbeiten am 24. April ist eine der beiden Fahrspuren befahrbar.

Während die Überleitung voll gesperrt ist, müssen Verkehrsteilnehmer das Echterdinger Ei auf der Bundesstraße passieren, um am SI-Centrum zu wenden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Ortskundige Verkehrsteilnehmer könnten schon am Fasanenhof abfahren, um auf halber Strecke den Richtungswechsel vorzunehmen. Allerdings müssen sie aufgrund des geschlossenen Kreisverkehrs einen Schlenker durchs Industriegebiet machen. An der Ausfahrt zum SI-Centrum werden zudem die Ampeln so angepasst, dass der Verkehr auf der Umleitungsstrecke besser fließt.