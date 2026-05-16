Strikt glutenfrei essen – das ist für Zöliakie-Betroffene unerlässlich. Was hinter der Erkrankung steckt, wie Symptome aussehen und was beim Umgang mit Lebensmitteln zu beachten ist.
16.05.2026 - 05:00 Uhr
Berlin - Zöliakie ist mehr als nur eine Unverträglichkeit - und bleibt oft lange unentdeckt. Sei es im Haushalt, bei der Arbeit, im Urlaub oder im Restaurant: Betroffene müssen Gluten vermeiden und daher im Alltag eine Menge beachten. Fragen und Antworten vor dem Welt-Zöliakie-Tag an diesem Samstag.