Tom Holland hat ein erstes Video vom Set seines neuen „Spider-Man“-Films geteilt. Der Clip zeigt ihn beim Begrüßen des Regisseurs, mit Fans und auf einem fahrenden Panzer.
11.08.2025 - 08:59 Uhr
Hollywoodstar Tom Holland hat ein Video von seinem ersten Drehtag für den neuen „Spider-Man“-Film geteilt und fremdelt darin kurz mit seinem Superhelden-Kostüm. „Mein vierter erster Drehtag bei Spider-Man“, sagt der 29-jährige Brite, der bislang in drei Filmen der Reihe mitgespielt hatte, in dem Clip auf Instagram. „Weißt du, es ist komisch, den Anzug anzuziehen. Irgendwie fühlt es sich dieses Mal anders an.“