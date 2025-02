21.02.2025 - 11:22 Uhr , aktualisiert am 24.02.2025 - 12:10 Uhr

Eltern und Lehrkräfte wissen: Kindheit ist nie konfliktfrei. Doch mit künstlicher Intelligenz bekommen Auseinandersetzungen eine neue Dimension. Eine Schulleiterin schildert ihre Beobachtungen und gibt konkrete Handlungstipps.

Beate Grünewald 21.02.2025 - 11:22 Uhr

Es ist eine Frage, die sich Eltern früher oder später stellen: Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein eigenes Handy? Die meisten Mütter und Väter versuchen den Zeitpunkt so weit wie möglich hinauszuzögern. Andere fackeln nicht lange und schenken schon ein Handy in der Grundschule. Silke Müller hat dazu eine klare Meinung. Sie ist Schulleiterin einer Oberschule im Landkreis Oldenburg. Außerdem ist sie aktuell mit ihrem zweiten Buch auf Vortragsreise, unter anderem war sie in Leinfelden-Echterdingen. Wir hatten die Gelegenheit, sie dort zu interviewen.