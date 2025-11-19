Bei einem heftigen Unfall auf der Kreisstraße bei Spiegelberg wird ein Mann schwer verletzt. Die Polizei beschlagnahmt seinen Führerschein, denn sie hat einen Verdacht.
Ein schwerer Unfall erschütterte am Mittwochmorgen den Verkehr auf der Kreisstraße K1819: Ein 34-jähriger Autofahrer kam gegen 7 Uhr in einer Kurve zwischen Spiegelberg und Vorderbüchelberg von der Fahrbahn ab. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Dacia.