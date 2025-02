Bei einem Fußball-Spiel gegen den VfB Stuttgart II werfen zwei Fans von Dynamo Dresden eine Tasche über den Zaun. Als eine Security-Mitarbeiterin sie aufhebt, werden die beiden Männer handgreiflich. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 10.02.2025 - 14:40 Uhr

Bei einem Spiel des VfB Stuttgart II gegen Dynamo Dresden in Aspach (Rems-Mur-Kreis) haben zwei Fans der sächsischen Mannschaft eine Security-Mitarbeiterin angegriffen. Wie die Polizei berichtete, wurde am Samstag gegen 13.55 Uhr am Tor 9 der „WIRmachenDRUCK Arena“ eine Tasche über einen Zaun geworfen. Eine 19-jährige Mitarbeiterin der Security bemerkte dies und nahm die Tasche auf. In diesem Moment kamen den Angaben zufolge zwei unbekannte Dynamo Dresden-Fans auf die Frau zu und griffen diese an.