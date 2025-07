Das intensive Halbfinale zwischen der DFB-Auswahl und Weltmeister Spanien bleibt lange Zeit torlos. In der Verlängerung trifft dann die Weltfußballerin.

red/dpa/SID 23.07.2025 - 23:46 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben das Endspiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz verpasst. Die DFB-Auswahl verlor im Halbfinale in Zürich nach Verlängerung 0:1 (0:0, 0:0) gegen Spanien, der Weltmeister trifft im Finale am Sonntag in Basel auf Titelverteidiger England.