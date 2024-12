Spiel in der Handball Oberliga abgesagt

Weil nur sechs Spielerinnen zu Verfügung gestanden hätten, sagt der SV Kornwestheim die Oberligapartie gegen die SF Schwaikheim ab und verliert beide Punkt.

Melanie Bürkle 06.12.2024 - 15:27 Uhr

Eigentlich hätten die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim an diesem Samstagabend ab 18 Uhr die SF Schwaikheim in der Sporthalle Ost zu Gast gehabt und gerne den vierten Sieg in Folge feiern wollen gegen den Tabellenvierten. Jetzt musste die Partie aber abgesagt werden, da bei den Lurchis zu viele Spielerinnen krank oder verletzt sind. „Wir haben nur sechs fitte Spielerinnen. Da können wir nicht mithalten“, sagt Interimstrainerin Cornelia Dorschner. Zusätzlich hat auch die zweite Mannschaft eine Erkältungswelle heimgesucht, sodass die Trainerin ihren Rumpfkader damit auch nicht hätte auffüllen können. Damit bekommt nun Schwaikheim die Punkte gut geschrieben.