Eine ehemalige Hamas-Geisel kritisiert den Ausschluss von Fans des Fußballvereins Maccabi Tel Aviv vom Europacupspiel bei Aston Villa. Sie spricht von einer «unerhörten Entscheidung».
17.10.2025 - 13:35 Uhr
Tel Aviv/Birmingham - Die im Januar aus der Gefangenschaft der islamistischen Hamas entlassene ehemalige israelische Geisel Emily Damari hat die Entscheidung über den Ausschluss der Fußballfans von Maccabi Tel Aviv vom Europacupspiel bei Aston Villa scharf kritisiert. "Ich bin zutiefst schockiert über diese unerhörte Entscheidung, mir, meiner Familie und meinen Freunden den Besuch eines Aston-Villa-Spiels in Großbritannien zu verbieten", schrieb die Frau, die sich als eingefleischter Maccabi-Fan bezeichnete, auf der Plattform X.