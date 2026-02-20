Im Bereich Esslingen fallen so gut wie alle Spiele aus – was ist mit dem FCE?

So gut wie alle Spiele im Amateurfußball unter der Hoheit des Bezirks Esslingens fallen aus. Alle anderen geplanten Nachholpartien in der Region Esslingen wurden erneut verschoben.

sip 20.02.2026 - 10:25 Uhr

„Im Bereich Esslingen fallen alle Spiele aus, nur in der Gegend von Göppingen wird es die eine oder andere Partie geben“, erklärte Bezirksspielleiter Armin Sigler am Freitagvormittag in Bezug auf die für das Wochenende zunächst angesetzten Nachholspiele der Amateurfußballer. „Alle Spiele“ heißt alle Partien unter der Hoheit des Bezirks und erklärt sich, da sie auf Rasen hätten stattfinden sollen, der in allen Fällen vom Regen durchweicht ist.