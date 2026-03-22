Sage und schreibe eine Million Glücksspiel-Automaten stehen in den USA, viele von ihnen in Las Vegas. Geräte made in Germany findet man bislang kaum. Das soll sich ändern.
22.03.2026 - 05:15 Uhr
Espelkamp - Deutschlands größter Glücksspielkonzern Merkur möchte jedes Jahr Tausende Spielautomaten aus Ostwestfalen nach Nordamerika exportieren. Nach der Übernahme einer kleinen US-Firma im vergangenen Jahr habe man dort einen Fuß in die Tür bekommen und verkaufe dieses Jahr bereits 800 bis 1000 Automaten in die Vereinigten Staaten und nach Kanada, berichtet Vorstandschef Lars Felderhoff. "In drei Jahren sollen es pro Jahr 5000 sein und danach noch mehr."