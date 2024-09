Glücksspiel-Pionier Gauselmann geht nach 67 Jahren in Rente

Rente mit 67? Bei Paul Gauselmann müsste man eher sagen: Rente nach 67 - also nach 67 Jahren an der Spitze seines eigenen Unternehmens. Doch nun ist Schluss als Chef der Glücksspielfirma Merkur.

dpa 27.09.2024 - 13:58 Uhr

Espelkamp - Der Glücksspiel-Pionier Paul Gauselmann geht nach 67 Jahren als Unternehmer in den Ruhestand. Der inzwischen 90 Jahre alte "Automatenkönig" werde sein Amt als Vorstandssprecher der Merkur Group am 1. Oktober niederlegen und sich damit aus der Konzernspitze zurückziehen, teilte das Unternehmen in Espelkamp (NRW) mit.