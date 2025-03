Wer sich gewundert hat, warum in der Tübinger Straße in Holzgerlingen neuerdings ein großer Ansturm von Kindern herrscht: Dort hat der „Spielbauernhof“ eröffnet – ganz ohne Bildschirme und Technik.

Bianca Rousek 24.03.2025 - 11:33 Uhr

In einem ehemaligen Ladengeschäft in der Tübinger Straße in Holzgerlingen wimmelt es seit Anfang des Monats nur so vor Pferden, Kühen, Hühnern. und Schweinchen. Sie alle gehören Philip Kratschmer. Und natürlich sind sie nicht echt. Die Tiere sind im neu eröffneten Spielbauernhof zu Hause – einem Indoorspielplatz für kleinere Kinder.