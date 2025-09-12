Spielbetrieb im Tennis Badener und Württemberger wollen gemeinsame Sache machen
Die Tennisverbände von Baden und Württemberg planen einen gemeinsamen Spielbetrieb mit einheitlichen Regeln. Das sind die Hintergründe.
Die Geschichte von Badenern und Württembergern ist selten eine von Eintracht und Einigkeit. Der Sport macht da keine Ausnahme. Kein anderes Bundesland ist sportpolitisch so zersplittert wie das Bindestrich-Bundesland, das sich auch im Jahr 2025 noch immer drei Sportbünde (Württemberg, Baden Nord und Südbaden) leistet. Was sich so auch in einzelnen Sportarten abbildet. Etwa im Fußball.