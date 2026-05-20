Spiele-Experte und Pädagoge „Dass ein Kind aus einem Ast ein Laserschwert macht, ist kaum zu verhindern“
Der Pädagoge Volker Mehringer erklärt, welche Spiele für Kinder er problematisch findet und welchen Wert das Spielzeug eigentlich haben sollte.
Der Pädagoge Volker Mehringer erklärt, welche Spiele für Kinder er problematisch findet und welchen Wert das Spielzeug eigentlich haben sollte.
Ein Spielzeug kann nur dann pädagogisch wertvoll sein, wenn auch damit gespielt wird“, sagt der Augsburger Spielzeugforscher Volker Mehringer. Er erklärt in unserem Interview, warum auch Plastikwaffen Spielpotenzial bieten – eventuell sogar mehr als Kapla-Steine.
Der Fluss Ebola hat dem Virus den Namen gegeben. Der Katastrophenfilm „Outbreak – Lautlose Killer“ unter der Regie von Wolfgang Petersen hat es auch in Europa bekannt gemacht. Was über den neuen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo bekannt ist.
Im Pazifik bahnt sich ein starker El Niño an – nur drei Jahre nach dem letzten Auftreten dieses aufheizenden Klimaphänomens. Indizien dafür sind erste Wind-Anomalien und eine massive Erwärmung der tieferen Wasserschichten.