Der FIFA-Präsident fordert Aufklärung und Strafen nach den Eklats bei Pokalspielen von Lok Leipzig und Eintracht Stahnsdorf. Beim DFB beschäftigt sich nun der Kontrollausschuss damit.
18.08.2025 - 11:36 Uhr
Der Deutsche Fußball-Bund hat nach den Rassismus-Vorfällen bei DFB-Pokalspielen in Leipzig und Potsdam Ermittlungen aufgenommen. „Der Kontrollausschuss untersucht die Vorgänge und leitet Ermittlungen gegen die jeweiligen Vereine ein“, sagte ein Verbandssprecher der dpa. Üblicherweise werden dazu erst einmal Stellungnahmen aller Beteiligten angefordert.