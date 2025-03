Gibt es eine Spielecke, kann man hier wickeln und sind Kinder überhaupt willkommen? Wir haben kinderfreundliche Cafés in Stuttgart mit Wickelmöglichkeiten, Spielzeug, Büchern und Platz für Kind, Kegel und Kinderwagen rausgesucht.

Das Leben ändert sich, wenn man Kinder hat. Dass Cafébesuche dann auch etwas anders ablaufen, sagt einem aber vorher niemand. Plötzlich sind barrierefreie Zugänge und Wickelmöglichkeiten wichtiger als ein perfekt gerösteter Bohnentrank. Und wer eher aktive Kinder hat, die nicht mal zehn Minuten zu Salzsäulen erstarren, während Mama ihren Matcha Latte sippt, weiß wie kostbar Spielecken, Platz zum Toben, Malbücher und Spielzeug sein können.

Wir haben kinderfreundliche Cafés in Stuttgart mit Wickelmöglichkeiten, Spielecke, Büchern und Platz für den Kinderwagen rausgesucht.

Café im Merlin

Im Merlin kann man nicht nur wunderbare Konzerte erleben, hier haben auch Kinder ihren Spaß. Im Café gibt es eine Kinderecke mit einem Sofa, vielen Büchern zur Auswahl, einer Kinderküche und Spielsachen. Es gibt keine eigene Kinderkarte, aber bei Cookies, Panini, hausgemachte Suppen, Babyccino und Co. werden auch kleine Gäste glücklich. Eine Wickelmöglichkeit gibt es in dem Café nach Absprache. Einmal im Monat findet sonntags ein Public Viewing der Sendung mit der Maus statt. Cute!

Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, Di-Sa 14-22, So 14-18 Uhr

Weltcafé an der Planie

Im Sommer kann man im gepflasterten Innenhof unter der großen Linde eine idyllische Pause mitten in der City einlegen – Platz zum Herumtoben ohne Autos gibt es reichlich. Doch auch im bunt und fröhlich eingerichteten Café ist es geräumig, denn die Tische sind so locker aufgestellt, dass man gut mit dem Kinderwagen und all seinen Habseligkeiten durchkommt. Für die kleinen Gäste gibt es eine Spielecke mit Büchern, Spielen und Spielzeug. Beim Essen wird hier auf Bio-Qualität und regionale Zutaten aus fairem Handel geachtet.

Weltcafé, Charlottenplatz 17, Stuttgart-Mitte, Mo+Di+Do-Sa 9-22, So 9-20 Uhr

Café Zimt & Zucker

Das kunterbunte Frühstücks- und Tagescafé am Weißenburgplatz befindet sich in einem Gründerzeithaus und ist ein Anlaufpunkt für die ganze Nachbarschaft. Kinder werden hier bei Pancakes mit frischen Früchten, einer großen Auswahl an (veganen) Kuchen und Toasts glücklich. Es gibt eine Spielecke mit Spielsachen und viele Sofas wo man die Kleinen wickeln kann. Ein Mittagstisch wird von 12 bis 14 Uhr angeboten.

Café Zimt & Zucker, Weißenburgstr. 2C, Stuttgart-Mitte, Di-So 9-18 Uhr

Kaleya

Brunchalarm in Stuttgart-Ost: Nicht nur der Westen versteht was von hübsch angerichteten Tellern: Im Kaleya in der Nähe der Mineralbäder können nicht nur Eltern vorzüglich frühstücken, auch für die kleinen Gäste gibt es eine eigene Frühstückskarte, die man sogar bemalen kann. Außerdem findet man hier eine Wickelkommode und der Schlossgarten für eine Runde Auspowern liegt auch gleich ums Eck.

Kaleya, Neckarstr. 120, Stuttgart-Ost, Do+Fr 9-14, Sa+So 9-16 Uhr

Café Luv

Das gemeinnützige Nachbarschaftscafé in Bad Cannstatt will ein Ort für alle sein. Und das funktioniert richtig gut, denn es gibt leckeren, fair gehandelten Kaffee und viele selbst gemachte Snacks sowie ein vielfältige Veranstaltungsangebot. Dienstags von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr findet hier ein Kindercafé mit selbst gebackenem Kuchen und einer Spielecke statt. Außerdem werden hier Ausstellungen, Konzerte, Kleidertauschpartys, Gottesdienste, Kreativ-Events und Workshops angeboten. Da das Café ein Nachbarschaftsprojekt ist, informiert ihr euch am besten über die Homepage über die Öffnungszeiten und das Programm. Gut zu wissen: Man kann hier auch gekauftes Essen mitbringen.

Café Luv, Spreuergasse 6, Stuttgart-Bad Cannstatt, Di 14-19, Do ab 19, Fr 9-17, Sa 10-13 Uhr

Cäff Chen

In dem schnuckeligen Café im Stuttgarter Westen gibt es fein gerösteten Kaffee, der fair gehandelt wurde und ganz ohne Verpackungsmüll auskommt. Kinder und Babys können sich in einer Spielecke vergnügen, die von unten beheizt wird. Luxus für alle Kinderpopos! Wobei Ecke untertrieben ist – der Raum ist ein wahres Kinderparadies. Zum Schlemmen gibt es auch einiges: Die Kuchen, Baguettes, Baozi und Cookies sind vegetarisch und vegan. Neben Kaffee wird man hier unter anderem mit hausgemachten Limos, Jasmintee, Matcha Latte, Thai-Eistee, Thai-Eiskaffee und vietnamesischem Filterkaffee glücklich.

Cäff Chen, Senefelderstr. 76, Stuttgart-West, Di-Fr 11:30-18, Sa 10-18 Uhr

Café Dürnitz

Im Foyer des Landesmuseums Württemberg im historischen Alten Schloss ist immer viel los. Hier flitzen kleine Gäste durch das Getümmel, während die Krabbelkinder von Papa und Mama mit Quiche oder Kuchen gefüttert werden. Es gibt entspannte Loungemöbel, gemütliche Sessel und Sitzgruppen und extrem viel Platz für die Kleinen.

Café Dürnitz, Altes Schloss, Schillerplatz 6, Stuttgart-Mitte, Di-So 10-17 Uhr

Königsbäck – Bio-Backmanufaktur

Kinder lieben Brezeln, Eltern lieben Bio. Warum nicht gleich beides beim Königsbäck verbinden? Der Bäcker im Stuttgarter Osten ist Slow-Food-Mitglied und ein von Bioland vollzertifizierter Betrieb. Für Kinder gibt es neben leckerem Backwerk eine Spielecke und Hochstühle im Bäckereicafé. Und schick ist es auch: Im loftartigen Showroom finden sich rund 60 Sitzplätze.

Königsbäck – Bio-Backmanufaktur, Gablenberger Hauptstr. 77, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 7-14, Sa 7.30-13, So 8-12 Uhr

Natan

Klein aber oho: Im gemeinnützigen Café im Leonhardsviertel gibt es für Kinder ein Bücherregal und eine Auswahl an Spielen, außerdem Wimmelbücher und 4Kids-Mitmach-Hefte von Porsche und Hochstühle. Im Sommer können die Kleinen den Außenbereich unsicher machen. Hungrige finden hier viele vegetarische und vegane Optionen, Frühstücksklassiker und einen Mittagstisch, der von Mittwoch bis Freitag aufgetischt wird. Einzig eine Wickelmöglichkeit fehlt hier, aber das liegt am Platzmangel in dem kleinen Café. Ein Highlight für kleine Gäste dürfte auch die Lage sein, und damit meinen wir nicht die Nähe zur Innenstadt: Direkt gegenüber befindet sich nämlich die Feuerwache 1 und somit ist die Chance auf Blaulichtalarm relativ hoch.

Natan, Katharinenstr. 15, Stuttgart-Mitte, Mi+Do 10-22, Fr+Sa 10-1, So 10-18 Uhr

Poffers

Klein-Holland im Kessel: Das legendäre Poffers im Kernerviertel kennt wohl jeder. Hier kann man mit der ganzen Familie in gemütlichem Ambiente frühstücken, snacken oder zu Mittag essen. Für Kinder gibt es eine Auswahl an Spiel- und Malsachen, einen Wickeltisch gibt es aus Platzgründen leider nicht.

Poffers, Urbanstr. 86 (Kernerplatz), Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 9-16, Sa, So+Feiertag 9.30-18 Uhr

Raupe Immersatt

Am Hölderlinplatz in Stuttgart gibt es seit fünf Jahren die Raupe Immersatt, Deutschlands erstes Foodsharing-Café mit geretteten Lebensmitteln. Familien bekommen hier einiges geboten: Es gibt eine Spielschublade mit Spielzeug für Babys, Kleinkinder und Erwachsene, eine Wickelkommode, einen Kinderstuhl und hier darf selbstverständlich immer und überall gestillt werden. Ein weiteres Highlight für (Klein-)kinder ist natürlich der Standort direkt neben der Haltestelle Hölderlinplatz.

Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, Mo+Mi-Fr 10-23, Sa+So 10-19 Uhr

Karls Kitchen

Der Klassiker in Stuttgart-Mitte: Für die Stuttgarter Familien-Bourgeoisie ist Karls Kitchen im Obergeschoss des Breuninger-Kaufhauses so etwas wie der Korbmayer für Kaffee und Kuchen. Es gibt einen großen Kinderbereich, ausreichend Kinderwagenparkplätze, Wickelmöglichkeiten, Kinderstühle und viele andere Eltern mit Kleinkindern. Auch hungrige Kids und ihre Eltern werden hier happy: Der Preis für Kindergerichte hängt vom Alter ab – pro Lebensjahr werden 50 Cent berechnet.

Karls Kitchen, Marktstr. 1-3, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr