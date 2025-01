Spielehersteller Ravensburger Nach dem Puzzleboom kommen die Sammelkarten-Fans

Der Spielehersteller Ravensburger wächst auch 2024. Warum das Familienunternehmen an der Puzzleproduktion in Deutschland festhält und mit Sammelkarten auch Chinesen und Japaner beglücken will. Ein Besuch am Stammsitz in Ravensburg.