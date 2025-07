Die geplante Erneuerung des Abenteuerspielplatzes in der Hartwaldstraße schreitet voran. Auch ein neuer Stall soll gebaut werden.

Iris Frey 21.07.2025 - 14:08 Uhr

Die Erneuerung der Anlage in der Hartwaldstraße in Hofen steht seit ein paar Jahren an. Das Projekt der Sozialen Stadt Neugereut schreitet voran. So sind bereits die Baugrund- und Schadstoffgutachten erstellt. Im zweiten Halbjahr sollen nach Angaben der Stadt das Tragwerk und die Projektsteuerung beauftragt werden. Auch soll dann im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, der den Rück- und Neubau von Gebäude und Stall vorsieht. Das Projekt ist für den Doppelhaushalt 2026/27 angemeldet. Der Entwurf wird nun noch abgestimmt, auch im Arbeitskreis der Sozialen Stadt Neugereut, bevor ein Bauantrag eingereicht werden kann.