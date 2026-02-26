Prinzipiell finden Kinder meist schnell zum Spielen zusammen. Gerade der Start kann allerdings schwerfallen. Ein bestimmter Trick könnte wohl helfen.
Cambridge - "Geht doch schön zusammen spielen" - Kindern, die sich fremd sind, fällt es oft schwer, dieser elterlichen Aufforderung nachzukommen. Experten haben einen Tipp, wie sich anfängliche Verlegenheit schnell überwinden lässt: Gebt den Kindern eine Aufgabe. Ein gemeinsames Ziel fördere kooperativeres Verhalten und Zusammenarbeit, berichtet die Gruppe um Emily Goodacre von der University of Cambridge im Fachjournal "Infant and Child Development".