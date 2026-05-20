Spieler der Woche Stuttgart/Filder: Ali Bozatzioglou – Gewinner beim möglichen Verlierer aus Leinfelden-Echterdingen

Es wird eng für Calcio Leinfelden-Echterdingen. Wäre Stand jetzt Schluss in der Verbandsliga, dann wären die Italo-Schwaben zum zweiten Mal in Serie abgestiegen. Das Problem: die Offensivabteilung. 31 Tore in 29 Spielen, das bedeutet Liga-Tiefstwert. Derweil ist die Gegentore-Bilanz mit 50 passabel. Zum Vergleich: der Tabellenvierte SV Fellbach hat zehn Treffer mehr kassiert. Dass zumindest die Defensive in dieser Runde einen ordentlichen Job macht, ist mit ein Verdienst von Torhüter Ali Bozatzioglou. Er ist einer der wenigen im Team, die die ganze Saison über konstante Leistungen bringen – zuletzt beim 2:1-Erfolg beim Schlusslicht VfR Heilbronn. Viermal entschärfte der Youngster gefährliche Situationen. Weil er mit seinen Paraden Calcio die Hoffnung auf den Ligaverbleib erhalten hat, ist er unser Spieler der Woche.