Leon Holzschuster, Spieler des TV Echterdingen, ist mit 21 Jahren an einer seltenen Krebsform gestorben. Seine Leidenschaft für Fußball und seine positive Art gaben ihm Kraft.
12.06.2026 - 18:00 Uhr
Den DFB-Pokalsieg des VfB Stuttgart im vergangenen Jahr bejubelte Leon Holzschuster noch hautnah im Berliner Olympiastadion. Den erneuten Einzug des VfB ins Endspiel in diesem Jahr hat der Fußballer des Bezirksligisten TV Echterdingen II nicht mehr miterlebt. Der gebürtige Stuttgarter verstarb am 20. April wenige Wochen nach seinem Geburtstag im Alter von nur 21 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. In dieser Woche fand die Trauerfeier statt.