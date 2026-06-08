Wie geht es Christian Eriksen? Das fragen sich alle nach dem erneuten Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars. Der Mittelfeldspieler gibt ein Update.
08.06.2026 - 18:35 Uhr
Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat seinen erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld offenbar gut überstanden und sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. „Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und ich zu Hause bei meiner Familie bin“, schrieb der Profi des Zweitligisten VfL Wolfsburg.