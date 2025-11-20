Dieter Herzog, Fußball-Weltmeister von 1974, ist tot. Der frühere Spieler von Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen starb in dieser Woche im Alter von 79 Jahren, wie ein Bayer-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Herzogs Familie bestätigte.

dpa 20.11.2025 - 22:04 Uhr

