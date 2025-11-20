Bei Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen hatte Dieter Herzog einen besonderen Status. Nun ist der Fußball-Weltmeister von 1974 gestorben.
20.11.2025 - 22:12 Uhr
Oberhausen - Dieter Herzog, Fußball-Weltmeister von 1974, ist tot. Wie sein früherer Club Bayer Leverkusen unter Berufung auf die Familie auf der Internetseite mitteilte, ist der ehemalige Linksaußen in dieser Woche im Alter von 79 Jahren gestorben. Auch Herzogs erster Bundesliga-Verein Fortuna Düsseldorf veröffentlichte einen Nachruf.