Bei der aktuellen Gluthitze in der Stadt lechzen gerade auch Kinder nach Erfrischungen. Weshalb Eltern gerne mit diesen Spielplätze besuchen, die mit Wasserpumpen ausgestattet sind, damit sich ihre Kinder beim Spiel gleich noch ein bisschen abkühlen können. Entsprechend groß ist der Unmut, wenn diese Pumpen nicht wie erwartet funktionieren. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, haben Eltern in den sozialen Medien eine Liste mit mehr als zehn Spielplätzen zusammengestellt, bei denen die Wasserpumpen ausgefallen seien. Wir haben nachgefragt, was die Stadt zu tun gedenkt.

Ein Wasserspielplatz bleibt zu

Die defekte Wasserpumpe auf dem Killesbergspielplatz „wurde am Montag repariert“, antwortet Katharina Ronge von der städtischen Presseabteilung auf die Anfrage. Wie es mit dem ausgefallenen Springbrunnen in der Elisabethenanlage im Westen weitergeht, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Dies sei „noch offen“. Dafür wird laut Stadt der Leitungsschaden auf dem Spielplatz Uhlandshöhe noch „diese Woche repariert“. Auch für den Spielplatz Markuskirche, wo die Wasserpumpe wegen defekten Dichtungen ausgefallen war, „ist repariert“. Auf dem Spielplatz Haselnussweg in Plieningen, wo der Wasserlauf ebenfalls defekt ist, sei die Reparatur bereits im Gange, aber nicht abgeschlossen, denn das Ersatzteil habe eine „lange Lieferzeit“.

Weniger erfreulich ist die Aussage zum Wasserspielplatz Landhausstraße in Gaisburg. Dieser werde „wegen mangelnder Verkehrssicherheit komplett abgebaut“, erklärt die Stadt. Voraussichtlich im nächsten Jahr werde es dafür einen Ersatz geben. Dafür sei aber die Wasserpumpe auf dem Bopserspielplatz, wo ebenfalls Dichtungen defekt gewesen seien, repariert. Und das monierte Wasserspiel im Veielbrunnenpark habe man getestet und dieses funktioniere „ohne Beanstandungen“.

Manche Pumpen sind anfälliger als andere

Auch die Wasserpumpe auf dem Spielplatz an der Hasenbergstraße im Westen auf dem Olgaareal sei „aktuell funktionsfähig“, allerdings träten „häufig technische Probleme mit dem dortigen Richter-Pumpenmodell auf“. Offen ist noch, was die Wasserpumpe auf dem Spielplatz Schmalmarkt in Gablenberg repariert wird, so die Stadt. Allerdings seien auf dem Spielplatz Seilerwasen in Bad Cannstatt „beide Wasserpumpen wieder repariert“.