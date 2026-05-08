In Gäufelden-Öschelbronn (Kreis Böblingen) haben Unbekannte auf dem Gelände eines Waldkindergartens randaliert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Eddie Langner 08.05.2026 - 15:39 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Montag auf dem Gelände eines Waldkindergartens in der Mötzinger Straße in Öschelbronn (Kreis Böblingen) zahlreiche Gegenstände beschädigt. Wie die Polizei berichtet, rissen die Täter unter anderem ein Schild ab, schlugen einen Fledermaus- sowie einen Nistkasten von einem Baum und beschädigten eine Staffelei sowie eine Murmelbahn. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro.