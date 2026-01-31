Erstmals ist das Spielkartenmuseum gleichzeitig in Leinfelden und in Echterdingen vertreten mit eigenen Ausstellungen. Die Eröffnung ist an diesem Sonntag.

Noch ist keine endgültige Entscheidung darüber gefallen, ob und wie es das Spielkartenmseum in Leinfelden geben wird. Doch die Diskussion darüber findet statt. Und da ist es natürlich klug, wenn der Förderverein zeigt, was das Museum so alles kann. So präsentiert es seine Bestände an diesem Sonntag, 1. Februar, gleich an zwei verschiedenen Orten: im Stadtmuseum Echterdingen sowie im Spielkartenmuseum in Leinfelden.

In beiden Häusern ist zur selben Zeit zwischen 14 und 17 Uhr die Ausstellung Spielkarten – Ein Spiegel der Geschichte und Gesellschaft“ zu sehen. An beiden Orten wird gezeigt, dass Spielkarten der Unterhaltung dienen, dass sie aber auch Spiegelbilder der Geschichte sind.

Spielkartenmuseum: Ausstellung sonntags in Leinfelden und Echterdingen geöffnet

„Sie sind Zeugnisse der Kultur, erzählen von Land und Leuten, von Literatur und Leben, Militär und Mythologie“, so Ilona Koch, Vorsitzende des Fördervereins. Sie verspricht, dass in beiden Ausstellungen spannende Geschichten rund um das Thema Spielkarten entdeckt werden können.

In beiden Häusern sind die Ausstellungen nun immer am Sonntag zu sehen, in Leinfelden aber nur jeweils am ersten Sonntag im Monat, dafür dort mit Führung und das ganze Jahr über, in Echterdingen bis Ende März, dort mit ausführlichen Informationstafeln. Am 1. Februar gibt es sowohl in Leinfelden als auch in Echterdingen Fasnetsküchle. Und inzwischen bereitet ein Kurator die nächste große Ausstellung vor: „Die Musik in den Spielkarten“. Deren Eröffnung ist am 9. und 10. Mai