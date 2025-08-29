Der Museumsverein will das Spielkartenmuseum in Leinfelden-Echterdingen halten. Am Sonntag, 31. August, bietet er einen Tag der offenen Tür an. Eine neue Ausstellung wird eröffnet.

Natalie Kanter 29.08.2025 - 12:00 Uhr

Der Verein zur Förderung des Deutschen Spielkartenmuseums hat sich dem Erhalt der besonderen Kartensammlung und des speziellen Kulturgutes in Leinfelden-Echterdingen verschrieben. Er bietet an diesem Sonntag, 31. August, an der Schönbuchstraße 3, einen Tag der offenen Tür in dem Museum an. Kulturbürgermeister Carl-Gustav Kalbfell wird die Ausstellung mit dem Titel: „Faszination Automobil um 11.30 Uhr im Schaudepot des Museums eröffnen. Die Schau wird durch eine Oldtimerpräsentation auf der Fläche vor der Leinfelder Schönbuchschule sowie eine Fotoausstellung ergänzt.