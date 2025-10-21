«Catan» ist ein weltweiter Spielklassiker. Jetzt hat Netflix die Rechte für Filme, Serien und andere Produkte erworben. 1995 hatte Klaus Teuber das Brettspiel «Siedler von Catan» entwickelt.

dpa 21.10.2025 - 22:13 Uhr

Los Angeles - Netflix setzt auf Holz, Schafe, Weizen, Lehm und Erz: Der Streamingriese hat die Rechte für Adaptionen des Brettspiel-Klassikers "Catan", früher "Siedler von Catan", erworben. "Die Welt im Zentrum dieses globalen Phänomens" werde erstmals durch Filme, Serien und andere Formate, darunter Live-Action und Animation, zum Leben erweckt, kündigte Netflix auf der Plattform X an.