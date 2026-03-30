Spielneuheiten zu Ostern Diese Spiele punkten im Osternest
Trödel, Schlangen, Eis und mehr: Diese fünf neuen Kinder- und Familienspiele lohnen sich, an den Feiertagen auszupacken und gemeinsam zu spielen.
Trödel, Schlangen, Eis und mehr: Diese fünf neuen Kinder- und Familienspiele lohnen sich, an den Feiertagen auszupacken und gemeinsam zu spielen.
Gemeinsam spielen, lachen, essen – für viele Familien hat das an den Osterfeiertagen Tradition. Folgende Spieleneuheiten sind so klein verpackt, dass sie hervorragend ins Nest passen. Obendrein sorgen sie für Spaß und gute Unterhaltung.