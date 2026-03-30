Spielneuheiten zu Ostern: Diese Spiele punkten im Osternest

Gemeinsam spielen, lachen, essen – für viele Familien hat das an den Osterfeiertagen Tradition. Folgende Spieleneuheiten sind so klein verpackt, dass sie hervorragend ins Nest passen. Obendrein sorgen sie für Spaß und gute Unterhaltung.

Für Teamspieler

Die Aufgabe bei „Clips“ klingt einfach: Die Spielenden sollen ihre Handkarten mit den Zahlenwerten Eins bis Fünf an einzelne Positionen in der Auslage legen, und zwar entsprechend bestimmter Vorgaben. An einer Position werden zum Beispiel gleiche Zahlenkarten gefordert, an der anderen Position sollen die Karten farbgleich sein. Der Clou ist: Niemand kennt seine Karten, denn die werden umgedreht auf die Hand genommen. Hinweise kommen in begrenzter Form von den Mitspielenden: Stecken diese etwa an eine Karte vier grüne Klammern, muss diese Karte grün sein und entweder den Zahlenwert Vier oder Fünf haben. Wird es klappen, alle Positionen richtig zu bestücken? Fazit: in verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielbar und sehr herausfordernd.

Clips von Emanuele Briano, erschienen bei Piatnik. 2 bis 4 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 13 Euro.

Bei „Clips“ kommt es auf Teamwork an. Foto: Hersteller

Für Reaktionsschnelle

Wer legt seine Karten am schnellsten ab? Um diese Frage geht es bei dem Spiel „Speedy Market“. Bei den auf den Karten gezeigten Gegenständen handelt es sich um Trödel. Kein Wunder also, dass man ihn loswerden will – alte Schallplatten, Taschen und Schuhe zum Beispiel. Diese dürfen auf gleiche Gegenstandskarten in der Tischmitte gelegt werden. Außerdem ist das Ablegen gleichfarbiger Karten möglich. Cool ist: Alle Spielenden agieren gleichzeitig und dürfen sich obendrein gegenseitig Karten zuschanzen. Außer in der Tischmitte hat nämlich jeder auch vor sich einen Ablageplatz. Sind die Handkarten weg, müssen die Karten vom eigenen Ablageplatz gemischt und weiter verteilt werden. Fazit: rasant und kurzweilig.

Speedy Market von Günter Burkhardt, erschienen bei Nürnberger-Spielkarten-Verlag. 2 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 13 Euro.

Bei „Speedy Market“ ist Schnelligkeit gefragt. Foto: Hersteller

Für Fantasievolle

Dieses Zwei-Personen-Spiel hat gute Chancen, zum neuen Lieblingsspiel für Kindergartenkinder zu werden. Denn wie genial ist das denn: Einige Karten glitzern! Zudem sind auf ihnen farbenprächtige Fantasiewesen abgebildet. Sie heißen Mookies und das Ziel ist es, die meisten Mookies einer Familie zu sammeln, um Punkte zu ergattern. Wer dran ist, hat die Qual der Wahl: Welches Wesen von welchem Ziehstapel soll ich nehmen? Und lege ich das Mooki wie gesehen in meinen persönlichen Ablagestapel oder lieber mit der Rückseite, auf der sich ebenfalls ein Wesen zeigt? Fazit: pfiffig, gelungen und manchmal auch zum Ärgern, denn die Spielenden können sich gegenseitig Sonderkarten zuschanzen, die am Ende womöglich Punktabzug bedeuten.

Die Insel der Mookies von Florian Siriex, erschienen bei Le Scorpion masqué/Kosmos. 2 Spieler, ab 4 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 15 Euro.

„Die Insel der Mookies“ ist auch für Kindergartenkinder geeignet. Foto: Hersteller

Für Zocker

Stelle sich das mal einer vor: Da gibt es einen Sack voller Aale und Schlangen – und die Spielenden greifen tatsächlich hinein! Die Tiere sind nämlich aus Holz und so klein, dass sie prima in eine Hand passen. Je nach Spieleranzahl dürfen bis zu vier oder sechs Tiere in die Faust genommen werden. Doch Obacht: Zeigen sich beim Aufklappen der Hände sechs oder mehr rote Schlangen, geht die Person, die am gierigsten zugegriffen hat, leer aus. Alle anderen kriegen für ihre ergatterten Aale Punkte. Wer riskiert wie viel und vor allem wann? Das Spiel geht nämlich über mehrere Runden und zuvor gezogene Schlangen zählen mit, wenn beim nächsten Mal geprüft wird, ob es einen Schlangenalarm gibt. Wie aufregend!

Aalles oder Nichtsss von Bruno Faidutti und Jun Sasaki, erschienen bei Oink Games. 2 bis 8 Spieler, ab 7 Jahren, ca. 20 Minuten, 20 Euro.

„Aalles oder Nichtsss“ ist nichts für schwache Nerven. Foto: Hersteller

Für Clevere

Lust auf Eis? Dann los zum Eiswagen! Alle Spielenden kriegen den gleichen Kartensatz und legen geheim eine Zahlenkarte ab. Wer dran ist, geht mit seiner Figur entsprechend der Zahl voran. Landet sie auf einem Pfeilplättchen, kommt es zu einer weiteren Aktion, vor- oder rückwärts – je nach Pfeilrichtung. Allerdings wird diesmal nicht die Figur bewegt, sondern das Wegplättchen, auf dem die Figur steht. Sprich: Die Route ändert sich ständig. Wer sich ausgerechnet hat, dass drei Wegschritte gut fürs Weiterkommen wären, wird nun vielleicht eines Besseren belehrt. Fazit: Ein Spiel für Glückspilze und Clevere, die die Karten der Mitspielenden und die sich ändernden Zugreihenfolgen im Blick behalten.

Nice Ice von Paolo Sanibondi, erschienen bei Haba. 2 bis 4 Spieler, ab 5 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 20 Euro.